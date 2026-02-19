Haberler

Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

Güncelleme:
Kayserisporlu futbolcular, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti. Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

  • Kayserisporlu futbolcular Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, operasyonda yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret etti.
  • Özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.
  • Kayserisporlu futbolcular, yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye etti.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek kentte suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

OPERASYONDA AYAĞINDAN YARALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı.

KAYSERİSPORLU FUTBOLCULARDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, taburcu edildi. Zecorner Kayserispor Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı takımda forma giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, polis memuru Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

İç Anadolu ekibinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Süleyman Akın ile futbolcularımız Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek; 13.02.2026 sabah saatlerinde, Polis Özel Harekat ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda yaralanan kıymetli Komiserimiz Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi. Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

Cemre Yıldız
