Kayserisporlu futbolcular Kayseri Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ne ziyarette bulundu

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen futbolcular Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarette bulundu.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kayserispor, ilk 8 haftada topladığı 19 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor. İç Anadolu ekibi sahadaki başarısının yanı sıra saha dışında da sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor. Metro Holding Kayserispor forması giyen oyuncular son olarak Bünyan ilçesindeki cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarette bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız Benhur Keser, Talha Sarıarslan, Muhammed Eren Arıkan ve Mamadi Camara, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarette bulundu" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı