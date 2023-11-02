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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Iğdır FK'yı 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Maçta Aylton Boa Morte 2 gol atarken, Stephane Bahoken ve Miguel Cardoso da gol kaydetti.