Zecorner Kayserispor'da yeni transferler kampa katıldı
Kayserispor, Antalya'daki kampına yeni transferlerini dahil etti. Takım, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve Manchester United'dan Sam Mather ile güçlendi. Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile fotoğraf paylaşan oyuncular, yeni sezona umutla hazırlanıyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispoor'da yeni transferler, Antalya kampına katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserisppor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor. Sarı kırmızılı ekip; bu kapsamda Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. İç Anadolu ekibinin kampına katılan 3 isim, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı takımda transfer tahtasının açılması için çalışmalar sürerken, tahtanın açılmasının ardından yeni transferlerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
