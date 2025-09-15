Haberler

Kayserispor, Yeni Sezon İçin 13 Futbolcu Transfer Etti

Kayserispor, Yeni Sezon İçin 13 Futbolcu Transfer Etti
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesinde kadrosuna 13 yeni futbolcu dahil etti. Orta saha oyuncularına ağırlık veren sarı-kırmızılılar, özellikle yerli ve yabancı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yeni sezon için kadrosuna 13 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar, en çok orta sahaya takviye yaptı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, birinci transfer tescil döneminde kadrosuna 13 oyuncu kattı. Biri kaleci, 3'ü defans, 7'si orta saha ve 2'si forvet olmak üzere 13 oyuncu ile sözleşme yapan sarı-kırmızılılar, sadece 2 oyuncuya bonservis bedeli ödedi. Kayserispor, 2 futbolcu ile kiralık sözleşme imzaladı.

Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sezona başlayan Kayserispor, 5 yerli 8 yabancı oyuncu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Deniz Dönmezer, Stefano Denswil, Abdulsamet Burak, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Gideon Jung, Youssef Bennaser, Lazslo Benes, Furkan Soyalp, Aaron Opoku, Joao Mendes, German Onugkha ve Indrit Tuci ile sözleşme yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
