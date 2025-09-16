Kayserispor Yeni Dönemde 17 Futbolcuyla Yolları Ayırdı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, birinci transfer tescil döneminde 17 futbolcu ile yolları ayırdı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yeni dönemde 17 futbolcu görev alamayacak. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 17 futbolcu ile yollar ayrıldı. Takım kaptanı Gökhan Sazdağı Beşiktaş'a transfer olurken, forvet oyuncu Nazon da İran Ligi takımlarından Esteghlal FC'ye transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan futbolcular ise şunlar: Hasan Ali Kaldırım (Amedspor), Anthony Uzodimma, Gökhan Sazdağı (Beşiktaş), Muhammed Eren Arıkan (Erciyes 38 FK), Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios (Sakaryaspor), Kartal Yılmaz (Beşiktaş), Joseph Attamah (Çorum FK), Mehdi Bourabia, Baran Ali Gezek (Eyüpspor), Ethem Balcı (Erciyes 38 FK), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Stephane Bahoken, Alperen Öztaş, Burak Efe Arslan, Ahmet Kağan Malatyalı, Batuhan Özgan. - KAYSERİ