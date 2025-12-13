Haberler

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, evinde Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada topu önüne alan Ui-Jo sağ taraftan bindiren Fatih'e pasını bıraktı. Fatih'in ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Alanyaspor'da yeni oyuna giren İbrahim'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

88. dakikada Kayserispor'un hızlı çıktığı atakta rakibiyle birebir kalan Cardoso seken topu önüne aldı. Ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun aşırtmasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan (Nurettin dk. 79), Benes, Dorukhan (Mehmet Eray dk. 76), Mane (Talha dk. 76), Tuci (Arif dk. 90+2), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arda

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima (Janvier dk. 71), Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi (İbrahim dk. 70), Ui-Jo (Güven dk. 90+1) Ogundu (dk. 56 Mounie)

Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Meschack, Baran, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Makouta, Mounie (Corendon Alanyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
title