Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topta Duarte, ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada topla buluşan Ogundu pasını Hagi'nin koşu yoluna bıraktı. Hagi'nin ceza sahası içi sağından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
42. dakikada Cardoso, yay üzerinden topu müsait pozisyondaki Tuci'ye gönderdi. Tuci'nin ceza sahası solundan yaptığı vuruş Alanyaspor savunmasına takıldı. Devamında Benes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Dorukhan, Mane, Tuci, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arif, Arda, Nurettin, Talha
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi, Ui-Jo, Ogundu
Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Mounie, Güven, Meschack, Janvier, Baran, İbrahim, Maestro
Teknik Direktör: Joao Pereira - KAYSERİ