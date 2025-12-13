Haberler

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topta Duarte, ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada topla buluşan Ogundu pasını Hagi'nin koşu yoluna bıraktı. Hagi'nin ceza sahası içi sağından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada Cardoso, yay üzerinden topu müsait pozisyondaki Tuci'ye gönderdi. Tuci'nin ceza sahası solundan yaptığı vuruş Alanyaspor savunmasına takıldı. Devamında Benes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Dorukhan, Mane, Tuci, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arif, Arda, Nurettin, Talha

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi, Ui-Jo, Ogundu

Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Mounie, Güven, Meschack, Janvier, Baran, İbrahim, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
