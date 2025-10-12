Haberler

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic Göreve Başladı

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, eski teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdıktan sonra Radomir Djalovic ile anlaşma sağladı. Djalovic, göreve başladığını ve takımın daha yukarılara çıkması için çalışacaklarını belirtti.

Kayserispor'da anlaşmaya varılan yeni Teknik Direktör Radomir Djalovic göreve başladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Djalovic imzayı attı ve göreve başladı. Alman teknik direktör Markus Gisdol'ün görevine son verilmesinden sonra anlaşmaya varılan Djalovic, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından takımın kamp yaptığı Antalya'ya gitti. Kayserispor'da görev aldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Radomir Djalovic, "Türkiye'yi biliyorum. Süper Lig'i biliyorum. Kayserispor'u biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim; bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmak için çok çalışacağız. Umut ediyorum ki burada çok güzel zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.