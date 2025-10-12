Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic Göreve Başladı

Kayserispor'da anlaşmaya varılan yeni Teknik Direktör Radomir Djalovic göreve başladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Djalovic imzayı attı ve göreve başladı. Alman teknik direktör Markus Gisdol'ün görevine son verilmesinden sonra anlaşmaya varılan Djalovic, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından takımın kamp yaptığı Antalya'ya gitti. Kayserispor'da görev aldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Radomir Djalovic, "Türkiye'yi biliyorum. Süper Lig'i biliyorum. Kayserispor'u biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim; bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmak için çok çalışacağız. Umut ediyorum ki burada çok güzel zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ