Kayserispor'un Transfer Tahtası Resmen Açıldı
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya üzerinden taraftarlara müjde vererek, uzun süredir kapalı olan transfer tahtalarının bugün itibarıyla açıldığını duyurdu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kapalı olan transfer tahtalarını bugün resmen açtıklarını söyledi. Açıkalın, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile taraftarlara müjdeyi verdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, uzun süredir kapalı olan transfer tahtalarını bugün itibarıyla resmen açtıklarını duyurdu. Bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınlayarak taraftarı sevindiren Açıkalın, transfer tahtasını açmakta destek olan herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Açıkalın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Büyük Kayserispor taraftarı, beklenen an geldi. Şu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan kişilere de bugünleri unutmadığımızı söylüyorum. Zorlu bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum. Ancak zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik. Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor'a olan desteğinizi esirgemeyin. Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
