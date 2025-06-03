Kayserispor'un Süper Lig Performansı: Bilal Bayazit'ın Kurtarışları Öne Çıkıyor

Süper Lig'de 36 müsabakaya çıkan Kayserispor, kalesinde 57 gol gördü. Kaleci Bilal Bayazıt, ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden oldu.

Süper Lig 2024-2025 futbol sezonunda 45 puan toplayarak 13. sırada yer alan Kayserispor, rakip filelere 45 gol gönderirken, kalesinde ise 57 gol gördü. Sezon boyunca 2 kalecinin görev yaptığı Kayserispor'da Bilal Bayazit 25 maçta, Onurcan Piri 11 maçta kaleyi devraldı. Süper Lig'de geride kalan sezon en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yerini alan Bilal Bayazit, 15 maçta gol yerken 10 maçı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Bilal görev aldığı 25 maçta kalesinde 32 gol gördü. Onurcan Piri ise 11 maçta görev alırken 25 gole mani olamadı. - KAYSERİ