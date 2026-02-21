Haberler

Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi

Güncelleme:
Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 28 Şubat'a ertelendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 28 Şubat'a ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Genel kurulun 28 Şubat Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
