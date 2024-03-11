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Kayserispor'un Mehdi Bourabia'sı Hatayspor maçında ilk golünü attı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Atakaş Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Atakaş Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, haftayı 1 puanla kapattı. Hatayspor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia karşılaşmanın 23. dakikasında Duckens Nazon'un pasında şık bir gole imza atarak skora dengeyi getirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mehdi Bourabia ligdeki ilk golünü attı.

Bourabia, Kayserispor forması ile çıktığı 5. maçında ilk golünü Hatayspor'a attı. Doksan dakika sahada kalan Mehdi Bourabia, ortaya koyduğu başarılı performans ile takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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