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Kayserispor'un Jakirovic ile Yükselişi: 8 Maçta 14 Puan

Kayserispor'un Jakirovic ile Yükselişi: 8 Maçta 14 Puan
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Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek toplamda 14 puan topladı. Takım, yalnızca Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya kaybetti.

Kayserispor ; Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 8 maçta hanesine 14 puan yazdırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son 8 maçtan 14 puan topladı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan ve bu müsabakayı 5-2 kaybeden Kayserispor, sonrasında çıktığı 8 maçta 2 kez yenildi. Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine giden ve Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic'i takımın başına getiren Kayserispor, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi elde etti. Hanesine 14 puan yazdıran Kayserispor, sadece Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya mağlup oldu. Kayserispor'un Teknik Direktörü Jakirovic ile çıktığı maçlar ve neticeleri şöyle;

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0

Kayserispor-Hatayspor: 5-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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