Kayserispor'da en çok asist yapan Mendes

Kayserispor'da en çok asist yapan Mendes
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk yarıda 17 haftada 16 gol atarken, bu gollerin asistlerine en fazla katkı sağlayan oyuncusu Joao Mendes oldu. Mendes 4 asist yaparak takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 17 hafta süren ligin ilk yarısında en fazla asist yapan Joao Mendes oldu.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 17 haftada 16 gol atarken bu gollerin asistlerine en fazla imza atan Mendes oldu. Portekizli oyuncu, 4 golle katkı sağlarken Cardoso da 4 asist yaptı.

Kayserispor'da asist yapan isimler ise şu şekilde: Joao Mendes (4), Miguel Cardoso (3), Opoku (3), Ramazan Civelek (2), Talha Sarıarslan (2), Burak Kapacak, Benes, Nurettin Korkmaz. - KAYSERİ

