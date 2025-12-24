Kayserispor'da en çok asist yapan Mendes
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 17 haftada 16 gol atarken bu gollerin asistlerine en fazla imza atan Mendes oldu. Portekizli oyuncu, 4 golle katkı sağlarken Cardoso da 4 asist yaptı.
Kayserispor'da asist yapan isimler ise şu şekilde: Joao Mendes (4), Miguel Cardoso (3), Opoku (3), Ramazan Civelek (2), Talha Sarıarslan (2), Burak Kapacak, Benes, Nurettin Korkmaz. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor