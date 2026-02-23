Genç Talha'dan altın vuruş

Kayserispor'un forvet futbolcusu Talha Sarıaslan, kritik dakikalarda attığı goller ile takımına umut veriyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor genç forveti Talha Sarıarslan ile moral buluyor, puan topluyor. 22 yaşındaki forvet oyuncusu, dün oynanan Antalyaspor müsabakasının 89. dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Maçın bitişi sonrasında oldukça sevinen, taraftarın coşkulu tezahüratıyla karşılaşan Talha, takımı adına çok kritik bir süreçte attığı gol ile hafızalarda yer etti.

Bu sezon, 2-1 biten Kocaelispor maçında da takımının tek golünü atan Talha, geçen sezon İstanbul'da oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe maçında da gol atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı