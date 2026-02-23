Haberler

Genç Talha'dan altın vuruş

Genç Talha'dan altın vuruş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor'un 22 yaşındaki forveti Talha Sarıaslan, Antalyaspor karşısında attığı son dakika golüyle maçın kaderini değiştirdi ve takıma moral kaynağı oldu. Bu sezonki başarılarının yanı sıra geçmişteki önemli gollerle de dikkat çekiyor.

Kayserispor'un forvet futbolcusu Talha Sarıaslan, kritik dakikalarda attığı goller ile takımına umut veriyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor genç forveti Talha Sarıarslan ile moral buluyor, puan topluyor. 22 yaşındaki forvet oyuncusu, dün oynanan Antalyaspor müsabakasının 89. dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Maçın bitişi sonrasında oldukça sevinen, taraftarın coşkulu tezahüratıyla karşılaşan Talha, takımı adına çok kritik bir süreçte attığı gol ile hafızalarda yer etti.

Bu sezon, 2-1 biten Kocaelispor maçında da takımının tek golünü atan Talha, geçen sezon İstanbul'da oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe maçında da gol atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar