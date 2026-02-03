Haberler

Kayra Cihan'a milli davet

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Kayra Cihan, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna davet edildi. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "U19 Milli Takımımızın, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna takımımızdan Kayra Cihan davet edildi. U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
