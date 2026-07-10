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Kayserispor sezona Van deplasmanında başlıyor

Kayserispor sezona Van deplasmanında başlıyor
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1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Vanspor FK ile karşılaşacak. 20 takımlı ligde 38 hafta sürecek mücadelede Kayserispor'un tüm maç programı açıklandı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacak.

1. Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayserispor Kulübü adına fikstür çekimine Başkan Ali Çamlı ve Başkan Yardımcısı ve İdari- Mali İşler- Ayten Öztürk Ünal katıldı. 20 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda boy gösterecek olan Kayserispor, ilk hafta deplasmanda Vanspor FK'ya konuk olacak. 7, 8,9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 19 hafta sürecek 1. Lig 2026-2027 futbol sezonunun ilk yarısında Kayserispor'un oynayacağı maçlar ise şu şekilde:

1.Hafta: Vanspor FK (D)

2.Hafta: Sivasspor (E)

3.Hafta: Iğdır FK (D)

4.Hafta: Bursaspor (E)

5.Hafta: Fatih Karagümrük (D)

6.Hafta: Esenler Erokspor (D)

7.Hafta: İstanbulspor (E)

8.Hafta: Mardin 1969 Spor (D)

9.Hafta: Manisa FK (E)

10.Hafta: Antalyaspor (D)

11.Hafta: Batman Petrolspor (E)

12.Hafta: Pendikspor (D)

13.Hafta: Muğlaspor (E)

14.Hafta: Ümraniyespor (D)

15.Hafta: Sarıyerspor (E)

16.Hafta: Keçiörengücü (D)

17.Hafta: Bodrumspor (E)

18.Hafta: Bandırmaspor (D)

19.Hafta: Boluspor (E) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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