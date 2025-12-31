Haberler

Kayserispor'a 940 milyon TL limit
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki Kayserispor'un 2025-2026 sezonu için harcama limitini 940 milyon 370 bin 334 TL olarak açıkladı. Açıklama, Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapıldı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'a 2025-2026 sezonunda 940 milyon 370 bin 334 TL harcama limiti belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımları için 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiği belirtildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Kayserispor'un harcama limiti 940 milyon 370 bin 334 TL oldu. Buna göre ikinci transfer ve tescil döneminde en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Eyüpspor'a verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

