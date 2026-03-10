Haberler

Kayserispor 3 hafta sonra yenildi

Kayserispor 3 hafta sonra yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, 11. yenilgisini sahasında Trabzonspor'a karşı 1-3'lük skorla aldı ve ligdeki üç haftalık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Kayserispor, ligde üç hafta sonra mağlup oldu.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, üç maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında Trabzonspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, on kişi kaldığı maçtan puansız ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini sahasında Kocaelispor karşısında alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 3 maçta mağlubiyeti unutmuştu.

Göztepe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan, Antalyaspor'u da yenen sarı kırmızılılar, Trabzonspor'a 1-3 boyun eğerek hanesine bir yenilgi daha yazdırdı. Kayserispor, ligdeki 11.yenilgisini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu