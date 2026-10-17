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Kayserispor U19'un 16 yaşındaki Altun'u 4 maçta 6 gol 4 asistle dikkat çekti

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Kayserispor U19'un 16 yaşındaki Altun'u 4 maçta 6 gol 4 asistle dikkat çekti
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Kayserispor U19'un 16 yaşındaki Ahmet Hüseyin Altun, sezonun ilk 4 maçında 6 gol ve 4 asistle takımının 12 puanla lider olmasında rol oynadı. Genç futbolcu, toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekti.

Kayserispor U19 takımının 16 yaşındaki genç yeteneği Ahmet Hüseyin Altun, sezonun ilk 4 maçında attığı 6 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Kayserispor, sezona fırtına gibi başladı. Geride kalan 4 haftada oynadığı tüm maçları kazanan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda otururken namağlup unvanını da koruyor.

16 yaşında 10 gole doğrudan katkı

Kayserispor U19 takımının 2010 doğumlu on numarası Ahmet Hüseyin Altun, sergilediği performansla takımının başarısında önemli rol oynuyor. Geride kalan 4 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandıran genç futbolcu, yaptığı 4 asistle de toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Altun, gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Genç yeteneğin performansı, Kayserispor'un alt yapısındaki çalışmaların ve oyuncu gelişiminin de önemini ortaya koyuyor.

Gelecek için umut veriyor

Teknik Direktör Atila Gerin tarafından da yakından takip edilen Ahmet Hüseyin Altun, gol ve asistleriyle gelecek adına umut veriyor. Genç futbolcunun bu çıkışını sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde daha fazla dikkat çekmesi bekleniyor.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta zirvede yer alan Kayserispor, hem takım olarak elde ettiği başarılı sonuçlarla hem de altyapısından yetişen genç oyuncuların performansıyla camiasına umut vermeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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