Kayserispor U19, Rizespor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini aldı
Kayserispor U19 PAF Takımı, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte takım, 14 hafta sonunda toplam 16 puana ulaştı.
U19 PAF Ligi 14. Haftasında Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mehmet Cengiz Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda Kayserispor U19 PAF takımı 82. dakikada Enes Melih Gökçek'in attığı golle sahadan 3 puanı tek golle aldı. Sarı kırmızılılar Rize'den 3 puanla dönerek 14. hafta sonunda beşinci galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkarttı.
Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 16 puan topladı. Kayserispor U19 PAF takımı ligin 15. haftasında yine deplasmanda İkas Eyüpspor'a konuk olacak. - KAYSERİ