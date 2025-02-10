Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

Kayserispor U19, Konyaspor'u 4-0 Mağlup Etti

Kayserispor U19, Konyaspor'u 4-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elit U19 A Ligi'nde Kayserispor U19, Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçti. Maç, Atatürk Spor Kompleksi'nde oynandı ve Arda Hasan Öğretir iki gol atarak galibiyete önemli katkı sağladı.

Elit U19 A Ligi'nde mücadele eden Kayserispor U19 takımı, ligin 24. haftasında evinde oynadığı maçta Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Ensar Küçük, Gökhan Mutlu

Kayserispor U19: Yağız Efe Dere, Ertuğrul Gazi Demirel (Enes Melih dk. 85), Korkmazcan Dernek (Umut Türk dk. 38), Mert Dinç, Kayra Cihan, Talha Özyürek, Necip Özer, Arda Hasan Öğretir (Burak Erkan dk. 71), Mahmuthan Polat (Fırat Adar dk. 71), Burak Efe Arslan, Arda Kaya (Berat İşkol dk. 71)

Konyaspor U19: Egemen Aydın, Ahmet Kusay (Arda dk. 80), Muzaffer Utku, Ahmet Tırpancı, Esat Buğra (Ege Özkale dk. 65), Göktuğ Günel, Abdullah K. (Bedirhan dk. 65), Orkun Sarun (Nazif dk. 46), Ömer Çobanoğlu (Efe Kaan dk. 80), M.Emre Avan, Ömer

Goller: Arda Hasan Öğretir (dk. 16,28), Burak Erkan (dk. 78), Mahmuthan Polat (dk. 86) (Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Psikolojik sorunları olan erkek yolcu, önünde oturan kadın yolcuya saldırdı
img

110 yıllık mahallenin adı değişti: Alay konusu olmuştuk
img

Altında beklenen rekor gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.