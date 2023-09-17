Kayserispor U19 Evinde Gaziantep FK'yı 1-0 Yendi
Elit U19 Ligi 2. Grupta mücadele eden Kayserispor, evinde oynadığı maçta Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın galibiyet golünü Arda Kaya attı.
Elit U19 Ligi 2. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta evinde Gaziantep FK'yi 1-0 yendi. Sarı kırmızılı takımı galibiyeti getiren golü Arda Kaya kaydetti.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, İbrahim Bayram, Bekir Kalkanlı
Mondihome Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Hüseyin Aydın (Halil Cengiz dk.80), Korkmaz Can Dernek, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Arda Kaya (Arda Hasan Öğretir dk.70), Resul Ekrem Sakarya, Furkan Arslan, Umut Türk, Ahmet Orkun Temir (Emin Burak Dursun dk.83)
Gaziantep FK U19: Efe Eren Sancak, Mustafa Şencan, Mustafa Doğru (Mert Aycı dk.60), Mehmet Emirhan Yarıcı, Yusuf Delen, Muhammed Onur Başyiğit, Ali İmran Işık, Nevzat Gezer (Adem Ön dk.60), Burak Enes Yıkıcı (M. Talha Güneş dk.80), Kerem Can Meşe (Çağan Taş dk.46), Ali Efe Arslan (M. Kadir dk.85)
Gol: Arda Kaya (dk.2) (Kayserispor U19) - KAYSERİ