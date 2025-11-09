Kayserispor U17, Sivasspor'u 3-1 Yenerek 3 Puan Aldı
U17 Gelişim Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Goller İbrahim Yıkın, Hilmi Türkan ve Hacı Alperen Akyüz'den geldi.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Esat Sabuncu, Ersin Öztürk, Göktürk Seven
Kayserispor U17: Enes Aslan, Hacı Alperen Akyüz, (Yusuf Berkay Özdemir dk.74), Ahmet Hüseyin Altun, (Tarık Baturalp Başkan dk.62), Hilmi Türkan, Berat Altıparmak, (Recep Eryılmaz dk.74), İbrahim Yıkın, Aras Çelik, Yiğit Ata Türk, (Muhammed Tunahan Onaran dk.62), Umut Kaan Yalçınkaya, Ali Kaçmaz, (Çağrı Furkan Solmaz dk.84), Kerem Oğuztürk
Sivasspor U17: Yiğit Baynazoğlu, Necmettin Celal Baykurt, Kadir Hepsağ, Mustafa Katık, Eymen Yurdcu, Muhammed Ok, Hüseyin Uyar, (Serhan Yıldırım dk.77), Deniz Karvar, (Muhsin Özek dk.46), Batuhan Koç, (Yiğit Efe Kaya dk.62), Arda Arslan, (Rehber Temiz dk.74), Bekir Can Emir Günle
Goller: İbrahim Yıkın (dk.18), Hilmi Türkan (dk.28), Hacı Alperen Akyüz (dk.36) (Kayserispor U17), Kadir Hepsağ (Sivasspor U17) - KAYSERİ