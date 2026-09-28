Haberler

Kayserispor U15, Mersin Terspor'u 6-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor U15, Mersin Terspor'u 6-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U15 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 2. haftasında evinde Mersin Terspor'u 6-1 mağlup etti. Kayserispor U15 bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini alırken golleri Süleyman Kılıç, Gürkan As, Kerem Özkan ve Muhammed Aslan kaydetti.

U15 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 2. haftasında evinde oynadığı maçta Mersin Terspor'u 6-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse, Nazım Çağatay Arslan

Kayserispor U15: Hamdi Büyükkeklik, Emir Gök, Yusuf Aras Ceyhan, Adem Emir Keleş, Necati Yılmaz, Eymen Avcı, Gürkan As, (Murat Şahiner dk.46), Şeref Can Güney, (Mehmet Uras Öztürk dk.52), Göktuğ Arık, (Kerem Özkan dk.52), Turan Odacı, (Mert Güneş dk.46), Süleyman Kılıç, (Muhammed Aslan dk.56)

Mersin Terspor U15: Metin Kuzey Kartal, (Emir dk.41), Mert Barlas, Mustafa Mert Atmaca, (Mustafa Arda Gök dk.41), (Kaan Emir Çınar Direk, Ömer Sarıoğlu, Emir Yıldızoğlu, (Mustafa Kaya dk.78), Emir Efe Bozdoğan, (Emirhan Karabacak dk.78), Samet Poyraz Duman, (Ömer Selim Özgüç dk.52), Berat Baran Avcı, (Muhammed Demir dk.78), Can Müştak, Ali Rıza Ünal

Goller: Süleyman Kılıç (dk.26-56), Gürkan As (dk.40), Kerem Özkan (dk.66-70), Muhammed Aslan (dk.80) (Kayserispor U15), Çınar Direk (dk.73) (Mersin Terspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rize'de dumanlar yükselen otomobile TIR çarptı! Baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını saniyeler önce araçtan indirmişti

Önce eşini ve kızını indirdi! Saniyeler sonra TIR çarptı
Kayseri'de babasının kucağındaki 3 yaşındaki Kaan'ın başına kaya düştü! Minik çocuk kurtarılamadı

Babasının kucağındaydı! 3 yaşındaki Kaan'ın başına kaya düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı

Fon skandalına Sandal'ın eşi de karıştı! Menajerinden olay açıklama
Uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı: Çek çek at, baron de

Cezaevine götürülürken böyle seslendi: Çek çek baron de
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar
Sırbistan'da dengeler değişti! Aleksandar Vucic istifa etti

Ülkede dengeler değişti! Cumhurbaşkanı istifa etti
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı

7 kişinin öldüğü yerde bir olay daha! Çok sayıda yaralı var
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor