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Kayserispor U-19, Adanaspor'u 2-1 yenerek ligin ilk haftasını galip bitirdi

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Kayserispor U-19, Adanaspor'u 2-1 yenerek ligin ilk haftasını galip bitirdi
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TFF U-19 Gelişim Ligi 13. Grupta yer alan Kayserispor, ligin 1. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un golleri 47. dakikada Yusuf Göktuğ Özkılıç ve 71. dakikada Kerem Oğuztürk'ten gelirken, Adanaspor'un tek golünü 45. dakikada Mehmet Taşçı attı.

TFF U-19 Gelişim Ligi 13. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 1. haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Ersin Öztürk, Nazım Çağatay

Kayserispor U19: Enes Aslan, Taruk Baturalp Başkan, Kadir Efe Çalıoğlu, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.85), Ahmet Hüseyin Altun, Çağrı Furkan Solmaz, (Emirhan Yerli dk.85), Yusuf Göktuğ Özkılıç, (Yiğit Efe Karadeli dk.52), Arda Günder, (Muhammed Talha Yaşar dk.61), Kerem Oğuztürk, Ali Macit Soylu, Eralp Çam

Adanaspor U19: Koray Anlar, Çağan Gediktaş, (Muhammed Tap dk.61), Mehmet Taşçı, Deniz Devrim Özcan, Deniz Eşer, (Efe Bozkurt dk.81), Ayaz Kestir, (Serdar Yakıcı dk.61), İsmail Solmaz, Kürşad Duran Şaş, (Onur Can Yardım dk.81), Mesut İncekara, (Türker Kaplan dk.61), Sefa Kaya, Bilal Zirak

Goller: Yusuf Göktuğ Özkılıç (dk.47), Kerem Oğuztürk (dk.71) (Kayserispor U19), Mehmet Taşçı (dk.45) (Adanaspor U19)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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