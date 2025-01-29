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Kayserispor-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Kayserispor-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu
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Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Maç, 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Kayserispor- Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Ali Şansalan atadı. Şansalan'a bu maçta Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yardımcılık yapacak.

01 Şubat Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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