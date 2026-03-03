Haberler

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Pas ve baskı çalışması yapılan antrenman, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

