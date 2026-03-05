Haberler

Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçının taktik çalışmasını yaptı

Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, ısınma, pas, baskı ve taktik çalışmaları yer aldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın taktik çalışmasını yaptı.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı.

Pas ve baskı çalışmasının ardından idman, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

