Kayserispor Teknik Sorumlusu Türkmen'den Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Teknik Sorumlusu Türkmen'den Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Sorumlu Muhammed Türkmen, Kayserispor camiasının ligde kalmasını tebrik etti. Türkmen, takımlarının gösterdiği mücadeleye ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum. Kayserispor çok büyük refleks gösterdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, "Kayserispor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum. Şehriyle, futbolcularıyla, yönetimiyle gerçekten Kayserispor çok büyük refleks gösterdi. Hak etti, çok uğraştı, çok çalıştı ve ligde kalmayı garantiledi. Camiamızı tebrik ediyoruz. Rakibimiz şampiyonluk maçına çıktı. Onların şampiyon oldukları tebrik ediyoruz. Onlara da hayırlı, uğurlu olsun. Maçın başlarında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Temel amacımız puan ve puanlarla ayrılmaktı. Geldiğimiz günden beri her maç galibiyet için çıktık. Teknik direktörümüz cezalı olduğu için ben cevaplayacağım. Ligin en dominant takımı karşı kendi sahasında oynamak kolay değil. Eğer büyük takımlara karşı oynuyorsanız, böyle bir atmosferde maça çıkıyorsanız bulduğunuz pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Şanssızlık, değerlendirmedik. Rakibimiz üst üste bulduğu gollerle oyunun dominasyonunu da ele geçirdi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı

Maç biter bitmez Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.