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Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Oyuncularımız bu galibiyeti hak etti

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Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'İnanılmaz bir maç ve inanılmaz bir dönüş oldu. Oyuncularımız bu galibiyeti hak etti' dedi.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir maç ve inanılmaz bir dönüş oldu. Oyuncularımız bu galibiyeti hak etti" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 geriden 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "İnanılmaz bir maç ve inanılmaz bir dönüş oldu. Oyuncularımız hakikaten bu galibiyeti hak etti. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıya baktığımız zaman çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kapalı bir oyun oldu, iki taraf da çok fazla fırsat yakalayamadı. İkinci yarının sonuna doğru konsantrasyon eksikliğinden 2 gol yedik. Rakip tarafından cezalandırıldık diyebilirim. Evinizde 2-0 geriye düşmek kolay bir durum değil. İkinci yarıya 3 oyuncu değiştirerek oyuna başladık. Biraz risk aldık ama oyunun ritmini değiştirdik. Onları zorladık, gollerin dışında da fırsatlarımız vardı. Rakibin kotra ataklarda etkili olduğunu bildiğimiz için onları da iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Bütün oyuncularımız sahaya önemli bir karakter koydu. Onları kutluyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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