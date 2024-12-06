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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 Maç Ceza ve Para Cezası

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 Maç Ceza ve Para Cezası
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PFDK, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç men ve 58.500 TL para cezası verdi. Kaloğlu, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında takımının başında olamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza ve 58 bin 500 TL para cezası verildi.

Ligin 14. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun cezası belli oldu. Sinan Kaloğlu, PFDK tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor maçında takımın başında yer alamayacak. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Bellona Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Sinan Kaloğlu'nun, 01.12.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı v 58.500 TL parası cezası verildi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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