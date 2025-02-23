Erdoğan 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten Maç Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten Maç Sonrası Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından Teknik Direktör Sergej Jakirovic, takımının performansından ve kazanılan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Jakirovic, oyuncularının sahada gösterdiği çabanın değerini vurguladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımın performansından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Kazandığımız 3 puan çok önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, kazanılan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Takımımı tebrik etmek istiyorum, bugün sahada her şeylerini ortaya koydular. Tabii ki kolay bir maç olmadı, oldukça soğuk bir havada oynandı. Buna rağmen oldukça iyi mücadele gösterdi oyuncularımız. Rakibimizin belirgin bir oyun tarzı vardı. Uzun top oynayan bir takım ve bugün de bunu yaptılar. Biz bu uzun topları iyi savurduk ve kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklara çıkmaya gayret ettik. Bunlardan bir tanesinde de rakibi cezalandırdık. Maçın sonlarına doğru rakibimiz üzerimize geldi, savunma yaptık. Kazandığımız 3 puan çok önemliydi. Takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı çok mutluyum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
img

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
img

Diz çöküp hayalini söyledi, Özel'in keyfi yerine geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İsrail'den cenaze töreni sırasında Hizbullah'a gözdağı
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.