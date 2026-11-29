Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Pozisyonlar bulduk, maçı koparacak çok durumlar geldi, oyunun kontrolü bizdeydi. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Son dakikaya kadar avucumuzun içinde olan maçta maalesef son dakika yediğimiz golle 2 puan bıraktık. Bu sezon 15-16. maçta 4. defa başımıza geldi. Büyük krediler kaçırdık böyle. Bunlar bizim için çok büyük kredilerdi. Fakat Keçiören deplasmanında oynayabilecek iyi oyunlardan birini oynadı çocuklarım. Onları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Yüzde yüz konsantrasyona çok dikkat edelim diyoruz ama maalesef futbolda bunlar oluyor. Canımız yanıyor böyle olunca. Çünkü fırsatlar da geliyor. Hem liderlik fırsatı geliyor hem de rakiplerle arayı açma fırsatı geliyor. 4. defa değerlendiremedik bunu. O yönden canımızı çok acıttı, çok üzgünüz 2 puan için. Pozisyonlar da bulduk, maçı koparacak çok durumlar geldi, oyunun kontrolü bizdeydi. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı