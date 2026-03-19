Haberler

Erling Moe: "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Erling Moe, maç sonrası yaptığı açıklamada takımlarının sahada bekledikleri performansı gösterdiğini ve gelecekte daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Biz Karagümrük takımına göre duygularını daha fazla kontrol edebilen taraf olduk. Kırmızı kar bu durumu etkiledi. Özellikle ilk yarıda oyunu istediğimiz gibi domine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da oyunu domine etmeye ve fırsatlar oluşturmaya devam ettik. Ancak 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Milli ara boyunca özellikle bu konuda çalışacağız. Oyuncularım bugün, Kayserispor'un sahada nasıl olması gerektiğini ile ilgili beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bugün benim evimizdeki ikinci maçım. Buradaki atmosferden çok mutluyum. Taraftarlarımız bizi kenarda oldukça iyi savundular. Kayseri'de oynayacağımız bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sonraki maçta neler olacağına bakacağız. Onukha bugün etkiliydi. Oyuna girdikten sonra fırsatlar buldu. Doğru ikiliyi bulduktan sonra yine çift forvet oynayabiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

