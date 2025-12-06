Haberler

Radomir Djalovic: "Son iki deplasman maçında kazandığımız puanlar kötü değil"

Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, ligdeki son iki deplasman maçında kazandıkları puanların iyi olduğunu ifade ederek, transfer döneminde kadroyu güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, ligde oynadıkları son iki maçta da deplasmanda mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Son iki deplasman maçında kazandığımız puanlar kötü değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Zor bir maçtı. Eyüpspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Maçtan evvel problemlerimiz vardı. Maç esnasında da önce Carole sonra yerine giren Arif sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı maçı kontrol ettik. Pozisyonlarımız da oldu. İkinci yarıda ofsayttan yediğimiz gol bizi zorladı. Oyuncularımız karakterlerini koyarak skoru değiştirdi. Baktığınızda son iki deplasman maçında kazandığımız puanlar kötü değil ama kazanmak isterdik. Sakatlıklarımız ve Furkan'ın sarı kart cezası bulunuyor. Kalan iki maçta her şeye rağmen iyi performans göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Transfer döneminde 4-5 oyuncu almamız gerekiyor"

Kadro derinliği olarak özellikle savunmada zorlandıklarını aktaran Djalovic, "Savunmada bazı sakatlıklar yaşadık. Son maçlarda devamlı oynayan birçok oyuncularımızdan yararlanamadık. Yöneticilerle görüştüm. Bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Transfer döneminde 4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Kadromuzu güçlendirirsek çok daha iyi mücadele gösterebiliriz. Kalan maçlarımızdan en iyi sonuçları çıkartıp toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
