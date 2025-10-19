Haberler

Kayserispor Teknik Direktörü Dalovic: 'İyi bir rakibe mağlup olduk'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, Samsunspor'a 3-1 yenildi. Teknik direktör Radomir Dalovic, mağlubiyeti değerlendirdi ve rakiplerinin kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurguladı. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Dalovic, değerlendiremedikleri pozisyonların fark yaratabileceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Radomir Dalovic, iyi bir rakibe mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalovic, Samsunspor'un özelikle forvet ve kanatlarda kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini anlatan Dalovic, "İlk yarıya bakarsanız aslında fena değildik diyebilirim. Yakaladığımız bazı pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Yakaladığınız bu fırsatları değerlendiremediğiniz zaman da rakibiniz girdiği pozisyonları skora çevirebiliyor. İlk yarının sonlarına doğru bu şekilde bir gol yedik. Aslına bakarsanız ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi." dedi.

İkinci yarıda Samsunspor'un üstün bir futbol oynadığını dile getiren Radomir Dalovic, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda Ramazan bir sakatlık geçirdi onu çıkarmamız gerekti. Maçın içerisine girip oyunu ve skoru dengelemeye çalıştık. Ama rakibimiz bizim kaptırdığımız toplarda kaliteli oyuncularıyla bizi cezalandırdı. Denswil ve Carole'ün oyun içerisinde sakatlıkları oldu, sakat sakat oynadılar. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Onları ve hocalarını tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu hazırlığımızı yaparken de çok sıkı çalışmamız lazım. Peş peşe maçlar oynanıyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanarak, kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz."

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.