Kayserispor'da Radomir Djalovic ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Radomir Djalovic ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Djalovic'e ve ekibine gelecekteki kariyerlerinde başarılar diledi.

Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

