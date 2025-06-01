Samsunspor'dan tarihi geri dönüş! Üçüncü sırayı kaptılar

Samsunspor'dan tarihi geri dönüş! Üçüncü sırayı kaptılar
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Samsunspor, Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu 2 golle 2-1 yenerek ligi üçüncü sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı.

Kayserispor'un golü 46. dakikada Duckens Nazon kaydetti. Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic, 76. dakikada kırmızı kart gördü. Hırvat teknik adam önce itirazlardan dolayı, sonra ise taraftarlar ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller uzatmalarda geldi. Baskısını son ana kadar sürdüren Karadeniz ekibi, 90+5'te Soner Aydoğdu, 90+7'de Muja'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK SAMSUNSPOR'UN

Bu sonuçla birlikte 64 puana ulaşan Samsunspor, ligi üçüncü sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Kayserispor ise ligi 45 puanla tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtscx2nvhv8:

maçta çok büyük bir şike var

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Haber Yorumlarıtscx2nvhv8:

Kayseri spor resmen uzatmalarda macin üzerine yattı şike var bu maçta

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Haber YorumlarıYarutab Saga:

Yapacagin habercilege senin cemre... 2-1 samsun yendi. Ne yapiyorsun gecmis sezonlarin macini mi izliyorsun... Yilin habercisisin

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Haber Yorumlarıturko:

ilk gol 3 samsunlu penaltı noktasında bomboş kimse müdahale etmiyor ikinci gol adam yürüyerek gidiyor samsun 5 kişi geliyor kayseri 3 kişi defansta tek pasta bomboş kaleci ile karşı karşıya kimse müdahale gitmiyor ve gol yersen

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yorumlarda şike vurgusu yapan beyinler var. Sen geçen hafta kendi sahanda yenil. Sonra Kayserispor'dan medet bekle. Kronik Beşiktaş kafası işte. Adamlar uzatmalarda iki gol yemeyi mı planladılar.

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