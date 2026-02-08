Haberler

Kayserispor taraftarından Harda Kaçmaz pankartı

Kayserispor taraftarından Harda Kaçmaz pankartı
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor taraftarları, Kocaelispor - Beşiktaş maçında hayatını kaybeden Harda Kaçmaz anısına pankart hazırladı. Kapalı Kale Taraftar Grubu, sosyal medyada başsağlığı dileklerini iletti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor - Beşiktaş maçında hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için pankart hazırladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'un 5 Şubat'ta kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ikinci yarısında tribünden beton zemine düşerek hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz için Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale pankart yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarların üniversite oluşumu Kapalı Kale Üni tarafından yapılan pankartta; 'Başımız sağolsun Harda Kaçmaz' yazısı yer aldı. Kapalı Kale Taraftar Grubu da sanal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kocaelispor tribününden hayatını kaybeden Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyoruz" notuna yer verdi. Kayserispor tribünlerinin yarın oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında bu pankartı açacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
