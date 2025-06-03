Kayserispor Süper Lig'de Düşük Performans Gösterdi

Kayserispor Süper Lig'de Düşük Performans Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 13. sırada tamamlayan Kayserispor, 36 maçta 11 galibiyet elde etti. Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor ile oynadığı maçları kaybeden takım, 7 rakibini de mağlup edemedi.

Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 11 galibiyet elde eden Kayserispor, 7 takımı mağlup edemedi. Sarı kırmızılılar Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor'a 2 maçta da mağlup oldu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi. 45 puan toplayarak ligi 13. sırada tamamlayan Kayserispor, 7 takımı mağlup edemedi. Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor ile hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı maçları kaybeden sarı kırmızılı ekip, Eyüpspor, Trabzonspor ve Bodrumspor ile oynadığı maçlardan da eşitlikle ayrıldı. Kayserispor, hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını ise kazandı. Kayserispor, Sivasspor ile oynadığı maçları 2-1 ve 5-2 ile kaybederken, Beşiktaş'a karşı 3-0 ve 2-0 mağlup oldu. Lig şampiyonu Galatasaray'a 5-1 ve 3-0'lık sonuçlarla boyun eğen sarı kırmızılılar, Samsunspor'a da 1-0 ve 2-1'lik skorlar ile yenildi.

Eyüpspor ile 2-2 ve 1-1, Trabzonspor ile 2-2 ve 0-0, Bodrumspor ile de her iki maçta 1-1'lik skorlarla berabere kalan Kayserispor, Akdeniz ekibi Hatayspor'u 1-0 ve 5-0, Kasımpaşa'yı da 2-1 ve 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi bildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışma başlattı! Şehirler karşı karşıya geldi
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.