Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü; Süper Lig ekibinin stadyumunun zeminine naylon örtü serildi

Zecorner Kayserispor'un maçlarının yapıldığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu, hava sıcaklıklarının eksi 17 dereceye düştüğü kış aylarında özel naylon örtü ile kaplandı. Stadyum müdürü Ali Yılmaz, çimlerin sağlıklı kalmasını sağlamak için yapay ışıklandırma ve güçlendirme çalışmaları yapıldığını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini, kentte hava sıcaklıklarının eksi 17 derecelere kadar düşmesinin ardından, özel naylon örtü ile kaplandı. Stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz" dedi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 17 derecelere kadar düştü. Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda da zeminin korunması için çalışmalar yapıldı. Lige verilen arada, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. tarafından bakım ve onarımları yapılan stadyumda, zeminin dondan etkilenmemesi için çim üstüne özel naylon örtü serildi. Eksi 17 derecede stadyum zemini naylon örtüyle hava aldırılmazken, 2-3 gün arasında ise örtü kaldırılıp çimler havalandırıldı. Yapay güneşleme sisteminin de devrede olduğu stadyumda, çimlerin soğuk havadan zarar görmemesi için çalışmalar sürüyor.

'ÇİMİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLADIK'

Stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Bunu zaten kış boyunca sahada gezdirerek yapıyoruz. Kar yağışının ardından olağanüstü bir soğuk vardı. Hava sıcaklıkları eksi 17, 18 hatta 20'lere kadar düştü. Burada bu sistem yeterli olmuyor. Ekstradan koruyucu bir örtü sermemiz gerekti. Hava alabilen bir örtü ile bir de naylon örtülerimiz var. Biz hava çok soğuk olduğu için naylon örtüleri tercih ettik. 2-3 gün zeminin üzerini naylonla kapattık. 2-3 günde bir de örtüyü kaldırıp, havalandırma yaptık. Bu şekilde çimin sağlıklı kalmasını sağladık" dedi.

'GÖLGE ALANLARDA GÜNEŞİN TAKLİDİ OLUYOR'

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, "Şu anda zeminimiz iyi. Son maçtan sonra bakım çalışması yaptık. Ardından da bu soğuklar geldi. Yine de şu anda tohumlarımız çıktı. Zeminimiz iyi durumda. Zaten naylonu açtıktan sonra bunu da göreceksiniz. Şu anda ligin ikinci yarısına hazırız ama önümüzde biraz daha zaman var. Bu durum bizim için daha iyi olacak ve güzel bir zemin ile ikinci devreye başlayacağız. Yapay güneşlendirme ışıkları stadyumun yapısından dolayı gölge alanlarda kullanılan, güneşin taklidi gibi oluyor. Çimin güneşe ihtiyacı var. Bunu da stadyum yapısından dolayı sağlayamadığımız için özellikle kış aylarında sahalarda çok fazla gölge oluyor. Onun için bu ışıkları kullanıyoruz bu sayede çim hem daha fazla fotosentez yapıyor hem de kökünü güçlendirip, daha güçlü kalıyor. Yıllardır yapay ışıklandırmaları kullanıyoruz" diye konuştu.

