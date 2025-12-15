Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı Eyüpspor maçını 1-1, Alanyaspor maçını 0-0 noktalandırdı. Sarı kırmızılılar, son üç maçta hanesine 5 puan yazdırdı.

Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. - KAYSERİ