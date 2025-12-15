Haberler

Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı ve ligde toparlanma sinyalleri verdi. Deplasmanda Rizespor'a karşı galip gelen sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile berabere kalırken Alanyaspor'la da golsüz eşitlik sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı Eyüpspor maçını 1-1, Alanyaspor maçını 0-0 noktalandırdı. Sarı kırmızılılar, son üç maçta hanesine 5 puan yazdırdı.

Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title