- Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu ertelendi

KAYSERİ - Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 15 Eylül Pazar günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada da, "Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Genel Kurulumuz, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül 2024 Pazar gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.