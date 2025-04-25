Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

Yunan sismologdan İstanbul depremi sonrası endişe yaratan uyarı
600 bin kamu işçisinin maaşlarına yüzde 50 zam teklif edildi

Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

Belediyenin skandal direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

Kayserispor, Rizespor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Kayserispor, Rizespor Maçında 3 Puan Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Rizespor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefleyerek 40 puana ulaşmayı amaçlıyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesinde önemli bir ivme yakalayan Kayserispor, taraftarının desteğiyle galibiyet istiyor.

Kayserispor ; sahasında oynayacağı Rizespor maçını kazanıp 40 puana ulaşmak hedefinde.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftarının desteği ile galibiyete ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürüyor. Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 11 müsabakada 21 puan toplayarak kümede kalma adına önemli bir ivme yakalayan Kayserispor, Rizespor maçında da galibiyete ulaşmanın planı içerisinde.

Kayserispor ile Rizespor arasındaki maç 27 Nisan Pazar günü oynanacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 19: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.