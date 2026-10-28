Kayserispor-Muğlaspor maç biletleri bugün 11.00'de satışa sunulacak

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TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Alt: 138 TL, Kuzey Alt: 138 TL, Doğu Üst: 238 TL, Doğu Alt: 238 TL, Batı Alt: 238 TL, Batı Balkon: 238 TL, Misafir Tribünü: 175 TL."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı