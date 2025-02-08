Kayserispor Konyaspor'u 2-1 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1'lik skorla önde tamamladı. Nazon ve Cardoso'nun golleriyle öne geçen Kayserispor'a karşı Konyaspor, Aleksic ile bir gol buldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Kramer'in kafa vuruşunda kaleci Bilal köşeye giden topu kornere çeldi.
13. dakikada savunmada Karimi'nin hatasıyla topu kapan Aleksic pasını Kramer'e aktardı. Kramer, kaleci Bilal'i çalımlamak isterken Bilal, meşin yuvarlağa müdahale etti. Daha sonra topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. Yaşanan karambolde Tunahan'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarparak ceza sahası dışına gitti.
14. dakikada Bourabia'nın pasında topu alan Nazon'un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
23. dakikada Mane'nin sol kanattan ortasında Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
28. dakikada Bourabia'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mane'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Adil topu kafayla Aleksic'e çevirdi. Aleksic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Yılmaz, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Hosseini, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Oğulcan Ülgün, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Prip, Calusic, Ndao, Umut Nayir, Boateng, Keyta, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Nazon (dk. 14), Cardoso (dk. 23) (Kayserispor), Aleksic (dk. 45) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Arif Kocaman (Kayserispor), Boranijasevic, Adil Demirbağ (Konyaspor) - KAYSERİ