Kayserispor kaptanı Cardoso: 'Başakşehir maçını kazanmalıyız'

Kayserispor kaptanı Miguel Cardoso, Başakşehir maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Beşiktaş ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri müsabakayı değerlendiren Kayserispor kaptanı Cardoso; "Güçlü rakibimiz karşısında iyi oynadık. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendirmedik. Son dakika golü ile de mağlup olduk. Ben, bugün sahada takım olarak gösterdiğimiz mücadeleden mutluyuz, bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi. İkinci yarısının ikinci haftasında Başakşehir ile oynayacaklarını hatırlatan kaptan Cardoso, "Sahamızda oynayacağız bu maçı muhakkak kazanmalıyız. Taraftarımızın desteğiyle ikinci yarının ilk galibiyetini almak istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ