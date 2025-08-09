Kayserispor, Joao Mendes'i Transfer Etti

Kayserispor, Joao Mendes'i Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, transfer yasağının kaldırılmasının ardından Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mendes, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor Portekizli 10 numara Joao Mendes'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dün itibari ile transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağının kalkmasının ardından sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes'in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Öte yandan Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çözüm komisyonu 2. kez toplandı! Kurtulmuş'tan DEM'li üyelere özel önlem

DEM'li üyeler için aldığı özel önlem, toplantıya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.